Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
18. dakikada sağ çaprazdan ceza alanı içine yapılan ortada topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutu yandan az farkla auta gitti.
28. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci Ali Emre Yanar, Kubilay Kanatsızkuş'tan önce kayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
32. dakikada Alberk Koç'un soldan ceza alanı içine yaptığı ortada Bolasie Yala'nın kafa vuruşunu Ali Emre Yanar, kornere çeldi.
68. dakikada Volkan Fındıklı'nın uzun pasında topla buluşan Şeref Özcan, topla ceza sahasına kadar girdi. Şeref Özcan'ın pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
74. dakikada kornerden gelen topa röveşata vuran Emirhan Topçu'nun şutunu Erdi Dikmen çizgiden çıkardı.
81. dakikada Ali Dere'nin ortasında kale önünde topla buluşan Gökberk Efe'nin şutu üstten auta gitti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Kapluhan, Hüseyin Aylak
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya (Volkan Fındıklı dk. 62), Erdi Dikmen, Ali Dere, Hasan Hüseyin Acar (Muzaffer Kocaer dk. 78), Şeref Özcan (Gökberk Efe dk. 78), Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Emircan Gürlük, Ahmet İlhan Özek
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Furkan Metin, Sami Satılmış, Abdullah Soğucak, Furkan Yöntem
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş (Sefa Yılmaz dk. 23), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Ercan Coşkun dk. 72, Eren Emre Aydın (Enriko Papa dk. 72), Alper Potuk, Kubilay Kanatsızkuş, Mithat Pala, Bolasie Yala (Farouk Miya dk. 60), Deniz Hümmet
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Ronaldo Mendes, Seyfettin Anıl Yaşar, Berkay Uzun, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş (Altınordu), Alper Potuk (Çaykur Rizespor)