Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Erzurumspor FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 37. hafta maçında Altınordu, sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sefa'nın ortasında ön direğe hareketlenen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emircan topu Ahmet İlhan'a çevirdi. Ahmet İlhan'ın sert şutu savunmadan sekerek kornere gitti.
56. dakikada Emircan'ın uzaktan sert şutunu kaleci son anda çeldi. Dönen topu kafayla vuran Kerim'in şutu üst ağlarda kaldı.
80. dakikada Kerim'in ceza sahası sağ çaprazına doğru gönderdiği pasta uygun durumdaki Hüsamettin pozisyondan yararlanamadı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Suat Güz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Selim Ay, Kerim Alıcı, Erdi Dikmen, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere (Şeref Özcan dk. 74), Emircan Gürlük, Emirhan Aydoğan (Hüsamettin Yener dk. 62), Kürşad Sürmeli (Metehan Yılmaz dk. 75), Metehan Mimaroğlu (Recep Aydın dk. 82 ?), Ali Özgün (Ahmet Dereli dk. 82 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Alperen Selvi, Erdem Gökçe, Kubilay Aktaş, Rıdvan Koçak
Teknik Direktör: Hasan Özer
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Ufuk Budak dk. 90+2 ?), Özgür Sert (Muhammed Furkan Özhan dk. 46 ?, Herolind Shala dk. 67), Eren Tozlu, Mikhael Rosheuvel (Yakup Kırtay dk. 90+10 ?), Celal Hanalp
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Haluk Hakan Baydan, Eyüp Oskan, Güney Yılmaz, Ahmet Eren Aksakal, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Mustafa Yumlu (dk. 16) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Kürşad Sürmeli (Altınordu), Mikhael Rosheuvel, Göktuğ Bakırbaş (Erzurum FK)