Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 25. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
22. dakikada sağ tarafta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, direkt kaleye şutunu çekti ve kaleci Arda güçlükle topu kurtardı.
23. dakikada İsmail Köybaşı'nın uzun pasında topla buluşan Michee Ngalina, topu sürerek ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 0-1
29. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasını uzaklaştıramayan kaleci Ali Emre Yanar, kalesini de terk edince topla buluşan Ngalina şutunu çekti ve Altınordu savunması topu çizgiden çıkardı.
34. dakikada sol kenardan İsmail Köybaşı'nın ortasıyla topla buluşan Ngalina, şutunu çekti ve top yan ağlara gitti.
36. dakikada Metehan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan'ın vuruşunda kaleci Arda sağına uzanarak kurtarışını yaptı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Ali Akkor, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Erdi Dikmen, Selim Ay, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Kürşad Sürmeli dk. 66), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu (Hüsamettin Yener dk. 66), Emircan Gürlük (Şeref Özcan dk. 84 ?), Ahmet Dereli (Ali Özgün dk. 67)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Alperen Selvi, Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Göztepe: Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız (dk. 46 Yunus Emre Gedik), Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Kenneth Obinna Mamah, Yalçın Kayan (Erhan Gottwalt dk. 90 ?), Romal Palmer (Hikmet Çiftçi dk. 78), Michee Ngalina (Bayere Junior Loue dk. 66), Marko Kvasina
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Marko Mihojevic, Tarık Çamdal, Aliou Traore, Emirhan Delibaş, Ali Akman
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: Michee Ngalina (dk. 23) Göztepe
Sarı kartlar: Emircan Gürlük, Emirhan Aydoğan (Altınordu), Hikmet Çiftçi, Dino Arslanagic, İsmail Köybaşı (Göztepe)