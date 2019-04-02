Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Numan kafayla Magaye'ye indirdi. Müsait pozisyonda Magaye düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri buldu. 0-1
20. dakikada Muhammed Mert'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
39. dakikada Lumanza uzaktan kaleyi yokladı, kaleci Erce topu son anda kornere çeldi.
48. dakikada Sinan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Erce topu çelmeyi başardı.
50. dakikada Muhammed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunma çarpan top az farkla direğin üzerinden kornere çıktı.
64. dakikada Sinan'ın sert vuruşunda Erce'den dönen topu tamamlayan Lumanza, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2
90+1. dakikada Enes'in ceza sahası içinde Numan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Osmanlıspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Burhan Eşer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Mavi, Gökhan Barcın
Altınordu: Erce, Yusuf, Hasan, Recep, Kerim, Oğulcan, Okan (Alican dk. 64), Muhammed (Anıl dk. 74), Murat, Sefa, Serdar (Enes dk. 74)
Yedekler: Erhan, Enes, Atakan, Berkay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Osmanlıspor: Karcemarskars, Caner, Anıl, Numan, Ali Eren (Mehmet dk. 71), Hasan, Ifeanyi, Sinan, Lumanza (Burhan dk. 76), Ayuk, Magaye (Mertan dk. 82)
Yedekler: Abdulaziz, Beykan, Galip, Atakan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Magaye (dk. 9), Lumanza (dk. 64), Burhan (dk. 90+1 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Oğulcan, Yusuf, Sefa, Serdar (Altınordu), Hasan (Osmanlıspor)