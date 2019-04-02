İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Numan kafayla Magaye'ye indirdi. Müsait pozisyonda Magaye düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri buldu. 0-1


20. dakikada Muhammed Mert'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.


39. dakikada Lumanza uzaktan kaleyi yokladı, kaleci Erce topu son anda kornere çeldi.


48. dakikada Sinan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Erce topu çelmeyi başardı.


50. dakikada Muhammed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunma çarpan top az farkla direğin üzerinden kornere çıktı.


64. dakikada Sinan'ın sert vuruşunda Erce'den dönen topu tamamlayan Lumanza, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2


90+1. dakikada Enes'in ceza sahası içinde Numan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Osmanlıspor lehine penaltı noktasını gösterdi.


90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Burhan Eşer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3



Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Mavi, Gökhan Barcın


Altınordu: Erce, Yusuf, Hasan, Recep, Kerim, Oğulcan, Okan (Alican dk. 64), Muhammed (Anıl dk. 74), Murat, Sefa, Serdar (Enes dk. 74)


Yedekler: Erhan, Enes, Atakan, Berkay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Osmanlıspor: Karcemarskars, Caner, Anıl, Numan, Ali Eren (Mehmet dk. 71), Hasan, Ifeanyi, Sinan, Lumanza (Burhan dk. 76), Ayuk, Magaye (Mertan dk. 82)


Yedekler: Abdulaziz, Beykan, Galip, Atakan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Magaye (dk. 9), Lumanza (dk. 64), Burhan (dk. 90+1 pen.) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Oğulcan, Yusuf, Sefa, Serdar (Altınordu), Hasan (Osmanlıspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.