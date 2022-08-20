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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Sakaryaspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 2. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


36. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Oğuz Yıldırım'ın kale önüne yaptığı ortada kaleciyi aşan topa dokunan Hurşit Taşcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


38. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Altınordu defansından topu kapan Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sağ taraftan yerden ağlara gönderdi. 0-2


53. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ahmet Dereli'nin pozisyonunda kaleci Cihan direk dibinde topun sahibi oldu.


59. dakikada sol kanattan Hurşit Taşcı'nın ortasına kale önünde yükselerek kafa vuruşu yapan Kassongo'nun pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


65. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Muzaffer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli, topu sola çekip vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut


Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Rıdvan Koçak dk. 46), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Safa Kınalı (Bertuğ Bayar dk. 78), Kürşad Sürmeli (Şeref Özcan dk. 46), Ahmet İlhan Özek, Emircan Gürlük (Muzaffer Kocaer dk. 63), Ahmet Dereli


Yedekler: Mert Bayram, Metehan Yılmaz, Gökberk Efe, Emre Oymak, Alperen Selvi, Yusuf Esendemir


Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Ümit Kurt, Hurşit Taşcı (Burak Süleyman dk. 76), Hakan Yavuz, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal (Emirhan Aydoğan dk. 66), Kaiyne Woolery (Patrick Kanianga dk. 66, Çağlayan Menderes dk. 85 ?), İsmail Erdoğan, Kabongo Kassongo


Yedekler: Furkan Köse, Michal Nalepa, Berat Pınar, Alihan Gümüş, Sinan Kurumuş


Goller: Hurşit Taşcı (dk. 36), Kassongo (dk. 38) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Kassongo, Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Erdi Dikmen (Altınordu)

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