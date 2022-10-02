Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ankara Keçiörengücü: 4

Spor Toto 1.
Lig'in 7. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Ali Dere ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altınordu'da karambolden seken topu önünde bulan Volkan Fındıklı, topa dokunarak ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada sağ kanattan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Erhan Kartal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Hamza Gür, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek attığı şutta golü buldu. 1-1
26. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin yerden pasında topa gelişine vuran Bertuğ Bayar'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
36. dakikada orta alandan yüklenen Keçiörengücü'nde Erhan Kartal'ın pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Mikail Okyar, yerden attığı sert şutla meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-2
44. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Moustapha Camara, Rahmi Kaya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
45. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Bekir Karadeniz, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu kalenin solundan ağlara gönderdi. 1-3
56. dakikada sağ kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde Melih İnan'ın sağ kanattan kale önüne çevirdiği topta arka direkte topa dokunan Moustapha Camara, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 1-4
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Yusuf Esendemir, Erdi Dikmen, Hasan Hüseyin Acar, Metehan Yılmaz (Emre Oymak dk. 46), Rahmi Kaya(Furkan Metin dk. 46), Ali Dere (Sami Satılmış dk. 72), Kubilay Aktaş(Muzaffer Kocaer dk. 82 ?), Emircan Gürlük, Bertuğ Bayar(Ahmet Dereli dk. 46)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Yalçın Arslan, Şeref Özcan, Rıdvan Koçak, Alperen Selvi
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar(Haşim Arda Sarman dk. 87 ?), Bekir Karadeniz, Jurgen Bardhi(Patrick Eze dk. 87 ?), Rashad Muhammed (Ali Babaei dk. 68), Moustapha Camara (Uerdi Mara dk. 68), Hamza Gür (Melih İnan dk. 23)
Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Volkan Fındıklı (dk. 7) (Altınordu), Hamza Gür (dk. 16), Mikail Okyar (dk. 36), Bekir Karadeniz (dk. 45 pen.), Moustapha Camara (dk. 56) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Rahmi Kaya (Altınordu), Aykut Demir, Jurgen Bardhi (Ankara Keçiörengücü)