Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.
Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.
Maçtan dakikalar
51. dakikada savunmadan seken top ceza sahası çizgisi üzerinde kalan Muhammed'in önüne düştü. Muhammed'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Nizamettin'in ara pasında ceza sahasına sokulan Sedat'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.
84. dakikada Murat Uçar son çizgide bekleyen Sefa'ya çıkardı. Sefa'nın şutunda gole giden top Doğa'ya çarparak kornere çıktı.
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici, çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem Özbay
Altınordu: Erce, Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, David Deniz (Alican dk. 58), Berkay, Muhammed (Recep dk. 90+1 ?), Murat, Atakan (Okan dk. 71), Sefa
Yedekler: Erhan, Ali Yaşar, Enes, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Nizamettin (Foxi dk. 82), Cumali, Furkan (Muhammed Ali dk. 65), Otto (Mehmet dk. 30), Sedat, Beleck
Yedekler: Atilla, Anıl, Serdar, Kağan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Okan Derici (dk. 88) (Altınordu)
Sarı kartlar: Alican (Altınordu), Glumac (Balıkesirspor Baltok)