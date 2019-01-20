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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.

Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.



Maçtan dakikalar


51. dakikada savunmadan seken top ceza sahası çizgisi üzerinde kalan Muhammed'in önüne düştü. Muhammed'in vuruşunda top yandan auta çıktı.


61. dakikada Nizamettin'in ara pasında ceza sahasına sokulan Sedat'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.


84. dakikada Murat Uçar son çizgide bekleyen Sefa'ya çıkardı. Sefa'nın şutunda gole giden top Doğa'ya çarparak kornere çıktı.


88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici, çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0



Stat: Bornova


Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem Özbay


Altınordu: Erce, Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, David Deniz (Alican dk. 58), Berkay, Muhammed (Recep dk. 90+1 ?), Murat, Atakan (Okan dk. 71), Sefa


Yedekler: Erhan, Ali Yaşar, Enes, Kadir


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Nizamettin (Foxi dk. 82), Cumali, Furkan (Muhammed Ali dk. 65), Otto (Mehmet dk. 30), Sedat, Beleck


Yedekler: Atilla, Anıl, Serdar, Kağan


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gol: Okan Derici (dk. 88) (Altınordu)


Sarı kartlar: Alican (Altınordu), Glumac (Balıkesirspor Baltok)

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