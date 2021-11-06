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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 12. hafta maçında Altınordu, sahasında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar


6. dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yoklayan Dibba'nın şutunda kaleci Ali Emre, topu kurtardı.


10. dakikada atılan ara pasa hareketlenen Umut, topla birlikte ceza sahasına girerek sağ çaprazdan şutunu gönderdi ancak top kalenin yanından yerden oyun alanını terk etti.


12. dakikada Metehan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Ahmet İlhan, sağ çaprazdan kaleciyi çalımlayarak gönderdiği şutta topu filelerle buluşturdu. 1-0


27. dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası yayına yakın bir noktada şut atan Muhammed'in pozisyonunda kaleci Ali Emre topu uzanarak kurtardı.


32. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökcan, şutunu attı ancak kaleci Ali Emre direk dibinden topu tokatlayarak uzaklaştırdı.


39. dakikada Gökcan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Dibba, sert şutunda topu ağlara göndermeyi başardı. 1-1


65. dakikada orta alandan atak yapan Eyüpspor'da Cenk Ahmet ceza sahası dışından kaleyi cepheyi gören bir noktadan şutunu attı, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.


81. dakikada Cenk Ahmet ile serbest vuruş kullanan Eyüpspor'da, ceza sahasına gelen topa kale önünde dokunan Yalçın, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-2



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kaan Çalışır, Cemal Alpay


Altınordu: Ali Emre, Rıdvan, Yusuf (Özgür dk.62), Volkan, Ali, Kürşad (Recep dk. 62), Burak (Anıl dk. 77), Metehan, Kenan (Şeref dk. 55), Hüsamettin, Ahmet İlhan (Ahmet Dereli dk. 77)


Yedekler: Arif, Muzaffer, Furkan, Feytullah, Sami


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Eyüpspor: Çağlar, Uğur, Mezague, Yalçın, Bülent, Timur, Gökcan (Stancu dk. 71), Muhammed (Enes Keskin dk. 46), Cenk (Caner dk. 85 ?), Dibba (Mete Kaan dk. 90 ?), Umut (Mikail dk. 85 ?)


Yedekler: Emrullah, Erencan, Kozulj, Mohammed, Enes Öztürk


Teknik Direktör: Zafer Turan


Goller: Ahmet İlhan (dk. 12) (Altınordu), Dibba (dk. 39), Yalçın (dk. 81) (Eyüpspor)


Sarı Kartlar: Kenan, Metehan, Ahmet İlhan (Altınordu)

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