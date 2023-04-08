Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 31. haftasında Altınordu, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahası dışında şutunu çekti top Erdi'nin eline temas ederek kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada penaltının başına gelen Uğur Demirok takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
45+9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emirhan, kaleye şutunu çekti ve top sağ direğe çarpıp dışarı çıktı.
53. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutunda Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Halil Akbunar, sol kanattan ceza sahasına girerek kale önüne doğru pasını attı. Topla buluşan Cenk Ahmet'in şutu ağlara gitti. 2-0
62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Recep'in pasında Ahmet Dereli'nin şutu direkten döndü.
77. dakikada Emircan Gürlük'ün arka direğe ortasında Metehan Mimaroğlu dokunuşu yaptı ve farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Kemal Elmas
Altınordu: Ali Emre Yanar, Alperen Selvi, Kerim Alıcı, Ali Dere (Hüsamettin Yener dk. 58), Kubilay Aktaş, Kürşad Sürmeli (Metehan Yılmaz dk. 87 ?), Recep Aydın (Emircan Gürlük dk. 67), Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek (Volkan Fındıklı dk. 58), Emirhan Aydoğan, Ali Özgün (Ahmet Dereli dk. 58)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Selim Ay, Erdem Gökçe, Rıdvan Koçak, Şeref Özcan
Teknik Direktör: Hasan Özer
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter (İbrahim Akdağ dk. 67), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Yonathan del Valle dk. 74), Thill (Recep Niyah dk. 74), Cenk Ahmet Alkılıç (Ezeh dk. 87 ?), Umut Bulut
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Fethi Özer, Sinan Kurt, Engin Can Aksoy, İbrahim Yılmaz, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Uğur Demirok (dk. 29), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 54) (Eyüpspor), Metehan Mimaroğlu (dk. 77) (Altınordu)
Sarı kartlar: Alperen Selvi, Emirhan Aydoğan (Altınordu), Ömer Bayram (Eyüpspor)