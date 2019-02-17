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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gazişehir FK: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında Altınordu evinde Gazişehir FK ile karşılaştı. İzmir temsilcisi rakibini 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


24. dakikada Ali Yaşar'ın serbest vuruşunda üst köşeye giden topu kaleci Günay Güvenç son anda uzanıp kornere çeldi.


31. dakikada Muhammed Mert'in pasında topla buluşan Alican Özfesli'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


59. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Kenan Özer'in şutunda top yan ağlarda kaldı.


62. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası yayı üzerinden şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.


66. dakikada ceza sahasındaki karambolde Oğulcan Çağlayan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.


76. dakikada Alican Özfesli'nin kornerden ön direğe gönderdiği topa Sinan Osmanoğlu kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.



Stat: Bornova


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç


Altınordu: Erce, Murat Uçar, Hasan, Sinan, Ali Yaşar, Berkay, Alican (Oğucan dk. 81 ?), Muhammed (David Deniz dk. 71), Sefa, Anıl, Serdar (Atakan dk. 65)


Yedekler: Erhan, Enes, Recep, Kadir


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gazişehir FK: Günay, Rıdvan, Uğur, Yalçın, Mücahit, Bjarnason, Kerim (Kerim dk. 65), Gökhan, Kenan (Igor dk. 81 ?), Erhan, Poepon (Sow dk. 72)


Yedekler: Nihat, Segbefia, Kubilay, Oğuz


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Alican (dk. 31) (Altınordu)


Sarı kartlar: Alican, Serdar, Ali Yaşar, Anıl (Altınordu), Uğur, Kenan, Yalçın (Gazişehir FK)

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