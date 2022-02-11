Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında Altınordu, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Altınordu savunmasının pas hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Eleke, topu ceza sahasına sürerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eleke'nin şutunu Altınordu kalecisi Ali Emre kurtardı.
15. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında topla Gençlerbirliği ceza sahasına giren Kenan Fakılı'nın sert şutunu, Gençlerbirliği kalecisi Ramazan Köse kurtardı.
25. dakikada Altınordu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen top Ali Dere'nin önünde kaldı. Ali Dere'nin sert şutunda savunmadan dönen top bu sefer Recep Aydın'ın önünde kaldı. Recep Aydın'ın yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada orta alandan yüklenen Gençlerbirliği'nde ceza yayı önünde topla buluşan Belyaev'in sert şutunu kaleci Ali Emre kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ömürcan'ın ortasına gelişine vole vuruşu yapan Lima, topu filelerle buluşturdu. 1-1
57. dakikada sağ kanattan atak yapan Gençlerbirliği'nde Barış'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eleke, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-2
67. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Recep'in pozisyonunda kaleci Ramazan topun sahibi oldu.
86. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Feytullah ceza sahası yayı içerisinde topu sağına çekerek kaleye vurdu, kaleci Ramazan topu kurtardı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Gökhan Memişoğlu, Özcan Sultanoğlu
Altınordu: Ali Emre, Furkan Metin, Erdi, Volkan (Metehan Yılmaz dk. 60), Ali Dere, Kubilay, Recep (Şeref dk. 78), Kürşad (Muzaffer dk. 46), Ahmet İlhan, Kenan (Feytullah dk. 69), Hüsamettin
Yedekler: Serhat, Rıdvan, Sami Satılmış, Yusuf Can, Rahmi, Anıl
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gençlerbirliği: Ramazan, Metehan Mert, Serdarcan (Rahmetullah dk. 89 ?), Gökhan, Muhammed, Belyaev (Musa dk. 76), Grechyskin, Lima, Barış, Ömürcan (Mert dk. 89 ?), Eleke (İlker dk. 90+2 ?)
Yedekler: Übeyd, Arda, Abdullah, Furkan Şeker, Lualua, Sami Gökhan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Recep (dk. 25)(Altınordu), Lima (dk. 45), Eleke (dk. 57) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Metin Diyadin (Teknik direktör), Eleke, Lima (Gençlerbirliği), Furkan Metin (Altınordu)