Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Manisa FK: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 15. hafta maçında Manisa FK'yı konuk eden Altınordu, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Adem Büyük sağ çaprazda rakibinden sıyrılıp şutunu atarken top kaleciden döndü. Dönen topa gelişine vuran Diallo'nun şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
26. dakikada Altınordu savunmasının geri pası kısa kalınca araya giren Batuhan Kör topu kaptı ve boş kaleye gönderdi. 0-1
66. dakikada hızlı gelişen atakta Nizamettin'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz, gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
72. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kaparak ilerleyen Selim Ilgaz'ın pasında topla buluşan Batuhan Kör, topu boş kaleye gönderdi. 0-3
90+2. dakikada sol tarafta kazanılan topla kale önünde buluşan Ali Dere, topu ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Suat Güz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Furkan Metin dk. 79), Ali Dere, Yusuf Yalçın Arslan, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş (Sami Satılmış dk. 46), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Emircan Gürlük dk. 20 (Yusuf Can Esendemir dk. 81 ?), Hasan Hüseyin Acar, Şeref Özcan
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Volkan Fındıklı, Muzaffer Kocaer, Rahmi Salih Kaya
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Manisa FK: Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan (Mehmet Uysal dk. 82 ?), Edgar Prib (Kadir Yurdakul dk. 83 ?), Marvin Gakpa (Selim Ilgaz dk. 64), Alioune Ba, Demba Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Şahin, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Adem Büyük (Batuhan Kör dk. 23)
Yedekler: Ömer Kahveci, Mert Kuyucu, Arda Çolak, Fırat Sarı, Oktay Gürdal
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Batuhan Kör (dk. 26 ve 72), Selim Ilgaz (dk. 66) (Manisa FK), Ali Dere (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Emircan Gürlük (Altınordu), Edgar Prib, Demba Diallo (Manisa FK)