Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Atabey Çiçek sağdan ceza sahasına girip penaltı noktasına yerden gönderdi, Kerim Alıcı araya girip topu kornere attı.

9. dakikada Atabey Çiçek ceza sahası sol çaprazından çok sert vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

17. dakikada Anıl Koç soldan sıfıra kadar inip kale ağzına kesti, Sefa Yılmaz hamle yaptı ancak top ayağının altından kayıp geçti.

18. dakikada Emircan Altıntaş yayın hemen üzerinden yerden sert vurdu, top direği sıyırıp yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Atabey Çiçek arka direkte topun gelişine çok sert vurdu, Hasan Hatipoğlu-Alican Özfesli ikilisi son anda araya girip kendilerini siper ederek mutlak golü önledi.

26. dakikada Alican Özfesli soldan savunmanın arkasına falsolu gönderdi, Sefa Yılmaz hamle yapıp kaleciden önce topa vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'den döndü.

30. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Anıl Koç karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

36. dakikada Enes Kubat soldan ceza sahası çizgisi paralel gönderdi, Anıl Koç yayın hemen sağında kontrol edip yerden vurdu, uzak direği sıyıran top auta gitti.

37. dakikada Sefa Yılmaz soldan getirdiği topu penaltı noktası üzerine gönderdi, Anıl Koç gelmişine vurdu, top direğin yanından yine auta çıktı.

39. dakikada Kerim Alıcı sağdan ceza sahasına ortaladı, Alican Özfesli'den önce araya giren Tarık Tekdal, topu son anda kafayla kornere attı.

56. dakikada Hasan Hatipoğlu yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, kalecinin güçlükle çıkardığı topu Anıl Koç tamamladı. 1-0

66. dakikada Recep Aydın'ın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Emircan Altıntaş kale sahasına gönderdi, Andreas Vasilogiannis tamamladı. 1-1

70. dakikada Emircan Altıntaş soldan penaltı noktasına ortaladı, Atabey çiçek çok uygun durumda kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.

71. dakikada Sefa Yılmaz'ın topuk pasıyla soldan sıfıra inen Yusuf Acer arka direğe doğru gönderdi, top direği sıyırıp auta çıktı.

72. dakikada Vasilogiannis ceza sahası dışından müthiş vurdu, kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu son anda kornere çeldi.

79. dakikada savunma arkasında topla buluşan Atabey Çiçek düzgün vurdu, kaleci Erce Kardeşler yüzde yüzlük pozisyonda golü ayaklarıyla önledi.

83. dakikada Okan Derici'nin sağdan kornerinden gelen topa Sefa Yılmaz yükselip kafayı vurdu, üstten az farkla aut.

84. dakikada sağdan kale sahasına gönderilen topa karambolde Emircan Altıntaş vurdu, Kerim'e çarpan top filelere gitti. 1-2

90+1. dakikada Recep Aydın vurdu üst direkten döndü, Atabey çiçek tamamladı, kaleci Erce

Kardeşler köşeden çıkardı.

Stat: Doğanlar

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Okan Derici dk. 68), Alican Özfesli (Enes Sığırcı dk. 77), Enes Kubat (Murat Uçar dk. 68), Anıl Koç, Sefa Yılmaz

Yedekler: Erhan Erentürk, David Deniz Kılınç, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Aaron Ondele, Yasir Subaşı, Serkan Göksu (Muhammed Gönülaçar dk. 86 ?), Timur Temeltaş, Andreas Vasilogiannis (Leandrinho dk. 84 ?), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Bahadır Taşdelen dk. 90+3 ?)

Yedekler: Metin Erol, Birol Parlak, Uğur Aygören, Dialiba

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Anıl Koç (dk. 56) (Altınordu), Andreas Vasilogiannis (dk. 66), Kerim Alıcı (dk. 84 k.k.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Hasan Hatipoğlu (dk. 75) (Altınordu)

Sarı kartlar: Murat Uçar (Altınordu), Emircan Altıntaş, Leandrinho, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)