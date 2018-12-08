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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 15. haftasında Altınordu sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


13. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Kone'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunu kaleci Erce kurtardı.


16. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba Vasile'nin şutu az farkla auta çıktı.


40. dakikada Kerim Alıcı'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada Berkay Samancı düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.


50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Kılınç'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0


71. dakikada sağ kanattan Murat Uçar'ın ortasında Muhammed Mert'in şutu üst direkten dışarı gitti.


84. dakikada Atakan Üner'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Murat Uçar'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi.



Stat: Bornova


Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Olgaç


Altınordu: Erce, Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay, Alican (Deniz dk. 46), Muhammed (Recep dk. 89 ?), Murat, Anıl Atakan (dk. 70), Sefa


Yedekler: Erhan, Atakan, Ali Yaşar, Enes, Kadir


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Adanaspor: Karacic, Özkan, Onur, Veli, Berkan, Hakan Barış, Doğanay (Yener dk. 46), Vasile (Feczesin dk. 71), Kone, Gökhan (Eren dk. 85 ?), Ahmet


Yedekler: Özer, Freitas, Renan, Andaç


Teknik Direktör: Engin Korukır


Goller: Berkay Samancı (dk. 40), Deniz Kılınç (dk. 50) (Altınordu)


Kırmızı kart: Hakan Barış (dk. 86) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Kerim, Deniz, Muhammed, Sinan (Altınordu), Kone, Veli (Adanaspor)

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