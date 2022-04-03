Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 30. haftasında Altınordu sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
15. dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Evren'in ortasına ceza sahası içinde bulunan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
44. dakikada ceza sahası yayı önünden frikik kazanan Altınordu'da, topun başına geçen Şeref'in plase vuruşunu Kaleci Burak parmaklarının ucuyla çelerek topu kornere attı.
56. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin ayak dışıyla attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Ahmet İlhan, altıpas çizgisinin sol tarafından yaptığı şık aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 1-0
75. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın pasıyla beraber kaleciyle karşı karşıya kalan Şeref, kaleciyi çalımladı. Daha sonrasında şutunu atsa da savunma topu çizgiden çıkardı.
76. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında ceza sahası yayı üzerinde Adanasporlu Evren, Hüsamettin'i düşürdü. Hakem, Evren'e kırmızı kart gösterdi.
78. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kürşad, yerden yaptığı vuruşla kalenin solundan topu filelerle buluşturdu. 2-0
90+2. dakikada Adanaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Feytullah'ın aşırtma pasında topa gelişine vuran Recep'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün Kamacı
Altınordu: Ali Emre, Rıdvan (Furkan dk. 71), Volkan, Erdi, Yusuf Esendemir (Ali Dere dk. 46), Kürşad, Kubilay (Yusuf Arslan dk. 90+2 ?), Recep, Ahmet İlhan (Feytullah dk. 86 ?), Şeref (Metehan dk. 90+2 ?), Hüsamettin
Yedekler: Serhat, Muzaffer, Gökberk, Kenan, Sami
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adanaspor: Burak, Donkor, Evren, Roche, Fıratcan, İsmail, Bennasser, Celil (Ahmethan dk. 90 ?), Bruns (Ciss dk. 65), Eren (Efe dk. 65), Tetteh (İbrahim dk. 83 ?)
Yedekler: Özer, Harun, Ibe, Kadir, Hakan, Yiğithan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Ahmet İlhan (dk. 56), Kürşad (dk. 78) (Altınordu)
Kırmızı kart: Evren (dk. 76) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan, Yusuf Esendemir (Altınordu), Bennasser, Roche (Adanaspor)