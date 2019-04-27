Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 - Altay 1

Lig'de 31. haftasındaki İzmir derbisinde Altınordu, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın 40. dakikasında fileleri havalandıran Altaylı Marco Paixao bu sezon toplamda 25. golüne ulaştı ve 1. Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Alican'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Anıl'ın aşırtma vuruşunda top üstten auta çıktı.

15. dakikada Muhammed'in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Enes Kubat, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özgür kaleyi düşündü, kaleci Erce topu parmaklarıyla kornere çeldi.

40. dakikada Berkay'ın ceza sahası içinde Paixao'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Paxiao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada kaleci Aydın'ın önde olduğunu gören Hasan oldukça uzak bir mesafeden kaleyi düşündü, meşin yuvarlak dışarı gitti.

84. dakikada Murat'ın pasında son çizgiye inen Anıl'ın sert şutunda kaleci Aydın'ın çeldiği top arka direkte bulunan Atakan'ın önüne düştü. Atakan'ın boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bornova

Hakemler: Erkan Engin, Oğuz Terzi, Cem Özbay

Altınordu: Erce, Kerim, Hasan, Enes, Yusuf (Murat dk. 80 ?), Berkay, Alican (Okan dk. 60), Muhammed, Sefa, Anıl, Enes Kubat (Atakan dk. 29)

Yedekler: Erhan, Deniz, Oğulcan, Recep

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Altay: Aydın, Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat (Merter dk. 83 ?), Tavares (Furkan dk. 87 ?), Hüsamettin, Tatos, Oğuz Han (İbrahim Akın dk. 71), Paixao

Yedekler: Emre, Yasin, Sinan, İbrahim Öztürk

Sarı kartlar: Atakan, Hasan (Altınordu), Tavares, Gençer, Özgür, Merter (Altay)

Goller: Enes Kubat (dk. 15), Atakan (dk. 84) (Altınordu), Paixao (dk. 40 pen) (Altay)