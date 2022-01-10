Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Ankara Keçiörengücü: 3

Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Altınordu'da ceza sahası içerisinde topa kafa vuruşu yapan Recep Aydın, topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda savunmanın hatasında penaltı noktasında topla buluşan Eze, şutunu attı ancak top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Olawoyin, sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakika sol kanattan atak yapan Altınordu'da Ali Dere'nin uzun pasında sol çizgiden topla ilerleyerek ceza sahasına giren Emircan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada Altınordu ceza sahasın savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim şutunu attı. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin solundan filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşarak çizgiye inen Olawoyin, topu kale önüne çevirdi. Sağ çaprazdan koşan Ali Yavuz, yerde yaptığı vuruşla golü kaydetti. 2-3

82. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahasında yaşanan karambolde Enis'in vuruşunu kaleci Boran çıkardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Hüsamettin şutunu attı ancak; top bu kez de savunmadan döndü.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Serdar Diyadin, Burak Cansız

Altınordu: Ali Emre, Furkan Metin, Rahmi, Volkan, Ali Dere, Metehan, Muzaffer (Enis dk. 77), Recep (Sami dk. 54), Hüsamettin, Kenan (Emircan dk. 46), Anıl (Yusuf Arslan dk. 68)

Yedekler: Serhat, Altar, Şeref, Rıdvan, Yusuf Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Boran, Ogün, Mehmet, Fatih, Muharrem, Ackah, Nzeza (Ali Yavuz dk. 35), Olawoyin, Hamza (Ercan dk. 74), Camara (İbrahim dk. 52), Eze

Yedekler: Furkan Çevik, Bilal, Ömer, Abdulkadir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Recep (dk. 27), Emircan (dk. 71) (Altınordu), Olawoyin (dk. 48), İbrahim (dk. 75), Ali Yavuz (dk. 77) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Fatih (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin (Altınordu)