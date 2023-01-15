Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Gençlerbirliği: 1

Lig'in 20. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Ali Dere'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ali Özgün'ün şutu ağlara gitti. 1-1

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan'ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 2-1

68. dakikada Ali Özgün yine topu Emircan'a indirdi, bu kez Emircan'ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı.

76. dakikada Erkan'ın uzaktan şutunu Ali Emre Yanar zorlukla kornere çelmeyi başardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Erdem Gökçe dk. 46), Erdi Dikmen, Rahmi Salih Kaya, Ali Dere, Hasan Hüseyin Acar (Emircan Gürlük dk. 46), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Emirhan Aydoğan (Selim Ay dk. 90 ?), Metehan Mimaroğlu (Yusuf Arslan dk. 84 ?), Ali Özgün (Şeref Özcan dk. 72)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Alperen Selvi, Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Gökberk Efe

Teknik Direktör: Gökhan Ünal

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Alperen Babacan, Thomas Fontaine, Barış Alıcı, Erkan Eyibil (Gökhan Altıparmak dk. 77), Tiago Rodrigues (Gökhan Gül dk. 77), Mete Demir, Abdullah Durak (Enes Keskin dk. 53), Gabriel Torje (Özgür Çek dk. 67), Mohammed Rhasalla, Jaime Ayovi

Yedekler: Ebrar Aydın, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Özkan Yiğiter, Hayrullah Erkip, Eralp Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Gabriel Torje (dk. 23) (Gençlerbirliği), Ali Özgün (dk. 50), Emircan Güllük (dk. 66) (Altınordu)

Sarı kartlar: Tiago Rodrigues, Enes Kesin (Gençlerbirliği), Kubilay Aktaş (Altınordu)