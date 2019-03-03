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Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 - Hatayspor 2

Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında sahasında Altınordu, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içinde Sefa'ya yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


4. dakikada beyaz noktaya gelen Serdar'ın kullandığı penaltıyı kaleci Akın kurtardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Serdar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


18. dakikada Gökhan Karadeniz'in orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Erce son anda kornere çeldi.


58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat, ceza sahasındaki Gökhan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1


70. dakikada Hatayspor ceza yayında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın düzgün vuruşunda top kaleci Akın'ın sağından ağlara gitti. 2-1


90+3. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2



Stat: Bornova


Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Murat Altan


Altınordu: Erce, Kerim, Hasan, Sinan, Ali Yaşar, Berkay (Muhammed dk. 46), Oğulcan, Okan (Recep dk. 84 ?), Murat, Sefa, Serdar (Anıl dk. 63)


Yedekler: Erhan, Enes, Alican, Enes


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Hatayspor: Akın, Murat, Yusuf, Sadi, Mesut, Kubilay, Diallo, Gökhan, Caner (Soner dk. 86 ?), Korkishko (Selim dk 56), Hamza (Mirkan dk. 54)


Yedekler: Ömer, Yasin, Tayfun, Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Serdar (dk. 4), Sefa (dk. 70) (Altınordu), Gökhan (dk. 58), Selim (dk. 90+4) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Oğulcan, Sefa, Ali Yaşar (Altınordu), Hamza (Altınordu)

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