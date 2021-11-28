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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Altınordu, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


10. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ariyibi'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.


48. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında topla birlikte ceza sahasına giren Burak İnce, Yusuf Abdioğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.


49. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


59. dakikada Zahid'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kaan, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


62. dakikada orta alandan yüklenen Ankaragücü'nde Abdullah'ın uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zahid'in vuruşunda kaleci Ali Emre topu ayaklarıyla kornere çeldi.


69. dakikada orta çizginin sağ kenara yakın tarafından serbest vuruş kullanan Altınordu'da Metehan'ın uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet İlhan, çizgiye inerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor


Altınordu: Ali Emre, Furkan (Feytullah dk. 76), Volkan, Rahmi, Ali, Kürşad (Burak dk. 19), Metahan, Muzaffer (Recep dk. 63), Hüsamettin, Ahmet İlhan, Ahmet Dereli (Enis dk. 63)


Yedekler: Arif, Yusuf, Kenan, Özgür, Sami, Anıl


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


MKE Ankaragücü: Akın, Erdem, Yusuf Abdioğlu, Sinan, Pinto, Kaan, İshak (Abdullah dk. 61), Murat, Ariyibi (Geraldo dk. 70), Zahid (Aatif dk. 79), Eren


Yedekler: Bahadır, Erdi, Şahverdi, Ulaş, Cem, Atakan, Ferdi


Teknik Direktör: Necati Erkmen


Goller: Ahmet İlhan (dk. 49 pen. ve 69) (Altınordu), Kaan (dk. 59) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Ahmet İlhan (Altınordu), İshak (MKE Ankaragücü)

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