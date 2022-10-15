Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada sol taraftan gelen pasla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ahmet İlhan Özek'in sert şutu az farkla auta gitti.
53. dakikada Ali Dere'nin soldan kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Dönen topa gelişine vuran Kubilay Aktaş, topu ağlara gönderdi. 1-0
58. dakikada aldığı pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek, Szumski'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
90+3. dakikada Alim Öztürk'ün ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruş kaleciden döndü. Dönen topu Ahmet Sağat tamamladı. 2-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Tarık Güldal, Cemal Alpay, Emrah Ünal
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Furkan Metin dk. 65), Yusuf Can Esendemir (Emircan Gürlük dk. 46), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş (Yusuf Yalçın Arslan dk. 90+6 ?), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Emre Oymak dk. 73), Ahmet Dereli, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Safa Kınalı dk. 90+6 ?)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Volkan Fındıklı, Muzaffer Kocaer, Bertuğ Bayar, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Samsunspor: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Moryke Fofana dk. 46), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift (Ali Ülgen dk. 89 ?), Kaan Güneren (Ahmet Sağat dk. 89 ?), Soner Gönül, Emre Gültekin, Fernando Boldrin (Gaetan Laura dk. 46), Kadeem Harris (Muhammet Özbaskıcı dk. 69), Douglas Tanque ?
Yedekler: Aykut Özer, Berk Taşkın, Arvydas Novikovas, Osman Çelik, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Kubilay Aktaş (dk. 53), Ahmet İlhan Özek (dk. 60 pen.) (Altınordu), Ahmet Sağat (dk. 90+2) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Douglas Tanque (dk. 10) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Celil Yüksel, Yunus Emre Çift (Samsunspor), Rıdvan Koçak, Furkan Metin, Metehan Yılmaz (Altınordu)