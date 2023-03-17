Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Tuzlaspor: 1

Lig'in 27. haftasında Altınordu, evinde karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Emirhan Aydoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Erdi Dikmen ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ve top kalecide kaldı.

32. dakikada Ogün'ün sağ kenardan ortasında Kerim Alıcı ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yaptı ve topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

62. dakikada James Adeniyi, driplingle ceza sahasına girdi ve pasını Amadou Moutari'ye aktardı. Ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Moutari, topu hemen tekrar Adeniyi'ye verdi. Adeniyi'nin şutunda, kaleci Ali Emre Yanar gole izin vermedi.

83. dakikada sağ kenarda topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çizgiye indi ve topu ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Ali Özgün topu filelerle buluşturdu. 1-1

89. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emircan Gürlük'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Suat Güz

Altınordu: Ali Emre Yanar, Yusuf Arslan (Kubilay Aktaş dk. 61), Kerim Alıcı, Erdi Dikmen, Metehan Yılmaz (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Ahmet İlhan Özek (Emircan Gürlük dk. 46), Ali Dere, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın (Kürşad Sürmeli dk. 46), Şeref Özcan, Ahmet Dereli (Ali Özgün dk. 61)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Alperen Selvi, Rıdvan Koçak, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Hasan Özer

Tuzlaspor: Mustafa Bozan, Philip Awuku, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Muhammed Bayır, Rajko Rotman, Segun James Adeniyi, Giannelli Imbula (Mayingila Nzuzi Mata dk. 74), Abdoulaye Yahaya (Amadou Moutari dk. 61), Bünyamin Yürür (Ömürcan Artan dk. 32), Aaron Leya Iseka (Muhammed Demirci dk. 75)

Yedekler: Emircan Seçgin, Kurtuluş Yurt, İsmail Konuk, Halef Keklik, Erdinç Altıntaş, Ozan Papaker

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Kerim Alıcı (dk. 32 k.k.) (Tuzlaspor), Ali Özgün (dk. 83), Emircan Gürlük (dk. 89) Altınordu

Sarı kartlar: Giannelli Imbula (Tuzlaspor), Metehan Yılmaz (Altınordu)