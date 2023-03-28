Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 5 - Denizlispor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Altınordu, konuk ettiği Denizlispor'u 5-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Ahmet İlhan Özek'in kaptırdığı topta Denizlisporlu Mayi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu ve şutunu çekerken top yandan dışarı çıktı.
6. dakikada savunma arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu, kaleciyle birebir kaldı ve kaleciyi geçip takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
11. dakikada Metehan Mimaroğlu, sol kenarda toplu buluştu ve çizgiye inip ortasını yaptı. Ceza sahası içinde bulunan Kürşad Sürmeli, gelen ortaya kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-1
16. dakikada Kubilay'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Ali Özgün, kaleciyle birebir kalınca şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
35. dakikada Metehan'ın savunma arkasına attığı topta Denizlispor defansı hata yaptı. Topla buluşan Ahmet İlhan aşırtma vuruş yaparken, top yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Berkan sol kenarda topla buluştu önce dripling yaptı sonra şutunu çekti. Altınordu savunmasına çarpan top Okan Derici'nin önünde kaldı ve eşitliği sağlayan golü attı. 2-2
65. dakikada Emircan Gürlük'ün pasında sol kenarda topla buluşan Ahmet İlhan topu ceza sahasına çevirdi ve Ali Özgün tek vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 3-2
71. dakikada korner kazanan Altınordu, Metehan'ın ortasında Ali Özgün kafa vuruşuyla kendisinin üçüncü takımının dördüncü golü kaydetti. 4-2
90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kenardan yaptığı ortaya Hüsamettin Yener gelişine vurdu ve farkı üçe çıkaran golü attı. 5-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Oğuz Kağan Çalışır
Altınordu: Ali Emre Yanar, Yusuf Arslan (Alperen Selvi dk. 45), Kerim Alıcı, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Volkan Fındıklı dk. 66), Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Hüsamettin Yener dk. 66), Metehan Mimaroğlu, Kubilay Aktaşx, Emircan Gürlük (Recep Aydın dk. 66), Ali Özgün (Şeref Özcan dk. 88 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Erdem Gökçe, Rıdvan Koçak, Ahmet Dereli,
Teknik Direktör: Hasan Özer
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Berkant Gündem dk. 28), Hakan Çinemre (Erdal Akdarı dk. 83 ?), Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Gökhan Süzen, Brice Dja Djedje (Bekir Turaç Böke dk. 77), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Asım Hamzaçebi dk. 83 ?), Ömer Şişmanoğlu, Kevin Mayi (Okan Derici dk. 28)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Ahmet Tekin, Mehmet Eren Sıngın, Samet Emre Gündüz, D. Kodal
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Goller: Kürşad Sürmeli (dk. 11), Ali Özgün (dk. 16, 64 ve 70), Hüsamettin Yener (dk. 90) (Altınordu), Ömer Şişmanoğlu (dk. 6), Okan Derici (dk. 43) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Hakan Çinemre, Okan Derici (Denizlispor), Hüsamettin Yener (Altınordu)