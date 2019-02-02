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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 6 - Kardemir Karabükspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Altınordu, sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar:


18. dakikada Muhammed Mert savunmanın arkasına oynadı. Topla buluşan Anıl Koç çaprazdan yaptığı şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0


23. dakikada Murat Uçar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammed Mert'in düzgün vuruşunda fark ikiye çıktı. 2-0


30. dakikada kazanılan kornerden gelen topa Sinan Osmanoğlu yükselip kafayı vurdu. Filelere doğru giden topu Arda Belen çizgide kontrol edip mutlak golü önledi.


30. dakikada Murat Uçar sağ taraftan açtığı ortada Sefa topla buluştu. Sefa Yılmaz, sırtı kaleye dönük pozisyonda rakibinden sıyrılıp uzak köşeye yaptığı plase vuruşu filelerle buluştu. 3-0


33. dakikada Okan Derici yayın üzerine pasını çıkardı. Berkay Samancı topun gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruş ağlarla buluştu. 4-0


35. dakikada Sefa Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Anıl Koç, kalecinin de hatasından yararlanıp skoru farkı 5'e çıkardı. 5-0


71. dakikada Kerim'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Murat Uçar, düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti. 6-0



Stat: Bornova


Hakemler: Özgüç Türkalp, Bilal GÖlen, Çetin Öncel


Altınordu: Erce, Kerim, Sinan, Recep, Yusuf (Ali Yaşar dk. 46), Berkay (Alican dk. 46), Okan, Muhammed (David Deniz dk. 73), Murat, Anıl, Sefa


Yedekler: Erhan, Enes, Atakan, Enes


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Kardemir Karabükspor: Furkan, Arda, Fatih (Sezer dk. 76), Can, Hüseyin, Berkay, Emre, Batuhan, Berk (Melih dk. 50), Toykan (Abdullah dk. 37), Arif


Yedekler: Ferhat, Doğukan, Ali Kemal, Fatih


Goller: Anıl Koç (dk. 18 ve dk. 35), Muhammed Mert (dk. 23), Sefa Yılmaz (dk. 30), Berkay Samancı (dk. 33), Murat Uçar (dk. 71) (Altınordu)


Sarı kartlar: Toykan, Sezer (Kardemir Karabükspor)

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