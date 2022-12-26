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Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Bodrumspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında Bodrumspor'u konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Üzeyir'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


25. dakikada Tarık'ın sağdan ortasında iyi yükselen Kvasina'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


59. dakikada soldan açılan ortada kafalardan seken top arka direkte Tarık'ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Tarık'ın şutu az farkla auta gitti.


78. dakikada Yasin'in ortasında Kvasina, arka direkte topla buluştu. Kvasina'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Anıl Usta


Göztepe: Ekrem, Tarık (Atanga dk. 70), Arslanagic, Atınç, Mihojevic (Erhan dk. 46), Yunus Emre, Yalçın (Ali Akman dk. 83 ?), Palmer (Mamah dk. 83 ?), Tijanic, Yasin, Kvasina


Yedekler: Arda, Uğur Kaan, Mesut Emre, İzzet, Tuğbey, Efe Can


Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu


Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Onur, Ali, Cenk (Recep dk. 50), Erkan, Samet, Erdem, İmeri, Kenan (Süleyman Güneş dk. 83 ?), Celal


Yedekler: Bahri, Süleyman Özdamar, Abdurrahman, Mert, Caner, İsmail


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gol: Erdem Çetinkaya (dk. 6) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Onur Akbay (Bodrumspor), Arda Özçimen, Atınç Nukan (Göztepe)

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