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Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan İlker Karakaş'ın yerden ön direğe gönderdiği topa Aksel Aktaş dokundu, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.


41. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Mesut Kesik, ceza sahasına sokularak şutuna attı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.


52. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mesut Kesik, direkt kaleye vurdu. Kaleci Übeyd, yerden sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.


65. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına kat eden Barış Alıcı, topu kaleye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kaan Çalışır, Mehmet Ali Akkor


Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (David Tijanic dk. 46), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan(Emre Gedik dk. 77), Mesut Kesik (Ege Özkayımoğlu dk. 90+1 ?), Romal Palmer (Emre Çolak dk. 64), Yasin Öztekin, Kenneth Obinna Mamah, Isaac Atanga (Hüsamettin Yener dk. 46)


Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Lukas Gottwalt, İzzet Furkan Malak, Efe Can Saçıkara


Teknik Direktör: Turgay Altay


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Musa Gökhan Gül, Mert Kula Şahindere, Dmtyro Grechyskin, Serdarcan Eralp (Mert Kabasakal dk. 84 ?), Aksel Aktaş (Oleksandr Belyaev dk. 90+2 ?), Barış Alıcı, Ahmet Tuzcu (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), İlker Karakaş


Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkcı


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Sarı Kartlar: Emir Ortakaya, Romal Palmer, Dino Arslanagic (Göztepe), Oleksandr Belvayev, Metehan Mert (Gençlerbirliği)

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