Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan İlker Karakaş'ın yerden ön direğe gönderdiği topa Aksel Aktaş dokundu, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
41. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Mesut Kesik, ceza sahasına sokularak şutuna attı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
52. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mesut Kesik, direkt kaleye vurdu. Kaleci Übeyd, yerden sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına kat eden Barış Alıcı, topu kaleye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kaan Çalışır, Mehmet Ali Akkor
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (David Tijanic dk. 46), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan(Emre Gedik dk. 77), Mesut Kesik (Ege Özkayımoğlu dk. 90+1 ?), Romal Palmer (Emre Çolak dk. 64), Yasin Öztekin, Kenneth Obinna Mamah, Isaac Atanga (Hüsamettin Yener dk. 46)
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Lukas Gottwalt, İzzet Furkan Malak, Efe Can Saçıkara
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Musa Gökhan Gül, Mert Kula Şahindere, Dmtyro Grechyskin, Serdarcan Eralp (Mert Kabasakal dk. 84 ?), Aksel Aktaş (Oleksandr Belyaev dk. 90+2 ?), Barış Alıcı, Ahmet Tuzcu (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), İlker Karakaş
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkcı
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Sarı Kartlar: Emir Ortakaya, Romal Palmer, Dino Arslanagic (Göztepe), Oleksandr Belvayev, Metehan Mert (Gençlerbirliği)