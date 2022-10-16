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Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Tuzlaspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında Göztepe, konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


20. dakikada orta alandan atak yapan Tuzlaspor'da Rotman'ın uzun pasında topla buluşan Ogün, İsmail'i çalımlayarak kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Ekrem topu güçlükle kornere çeldi.


45+1. dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Mehmet'in ortasında topu indiren Adeniyi, Mata'yı gördü. Topla buluşan Mata düzgün bir vuruşla kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


52. dakikada kontra atağa çıkan Tuzlaspor'da, Yahaya'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin kaleyi denedi, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


73. dakikada sağ kanattan yüklenen Tuzlaspor'da Yahaya'nın ortasına gelişine vuran Mata, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2


78. dakikada orta sahada gelişen bir ikili mücadele sonrası gerilen ortamda Tuzlasporlu Rajko Rotman ve Göztepeli Emre Çolak kırmızı kart gördü.



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl Usta


Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Marko Mihojevic, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Uğur Yıldız dk. 46), Mesut Kesik (Emirhan Delibaş dk. 63), Emre Çolak, David Tijanic (Ali Akman dk. 74), Isaac Atanga(Ajdin Hasic dk. 63), Kenneth Mamah (Yasin Öztekin dk. 46), Marko Kvasina


Yedekler: Arda Özçimen, Hüsamettin Yener, Emre Gedik, İzzet Furkan, Atınç Nukan


Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ögün Bayrak, Gökhan Akkan, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (İbrahim Has dk. 85 ?), Bünyamin Yürür(Muhammed Demirci dk. 90 ?), Rajko Rotman, Abdoulaye Yahaya (Stefan Savic dk. 86), Mayingala Mata, James Adeniyi (Çekdar Orhan dk. 90 ?)


Yedekler: Alexander Angeler, İsmail Konuk, , Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Mory Kone


Teknik Sorumlu: Barış Yılmazer


Goller: Mayingala Mata (dk. 45+1 ve dk. 73)(Tuzlaspor)


Kırmızı kartlar: Rajko Rotman (dk. 78) (Tuzlaspor), Emre Çolak (dk. 78) (Göztepe)


Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan (Tuzlaspor), Ajdin Hasic (Göztepe)

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