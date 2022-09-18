Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin'in şutu, savunmaya çarparak kornere çıktı.
29. dakikada Yasin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Hüsamettin, kale sahası içi sol çaprazında topa dokundu. Top son anda kalecide kaldı.
57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mesut Emre'nin ortasında topla buluşan Yasin Öztekin'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
78. dakikada savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza sahasına girdi. Yasin'in sert vuruşu son anda kalecide kaldı.
80. dakikada Tijanic, ceza sahası içinde Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Dino Arslanagic, Mesut Emre Kesik (Tarık Çamdal dk. 76), Yasin Öztekin, Emre Çolak (Romal Palmer dk. 87 ?), Yalçın Kayan (Ali Akman dk. 76), David Tijanic, Hüsamettin Yener (Marko Kvasina dk. 58), Ajdin Hasic (Kenneth Obinna Mamah dk. 46)
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün
Teknik Sorumlu: Sadık Ahmet Balcı
Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdi Dikmen, Volkan Fındıklı (Rahmi Salih Kaya dk. 86 ?), Kubilay Aktaş, Muzaffer Kocaer (Emre Oymak dk. 69), Ali Dere (Yusuf Can Esendemir dk. 46), Emircan Gürlük, Safa Kınalı (Metehan Yılmaz dk. 52), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli, Ahmet Dereli (Bertuğ Bayar dk. 69)
Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Arslan, Furkan Metin, Hasan Hüseyin Acar, Ahmet İlhan Özek
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Gol: Yasin Öztekin (dk. 82 pen.) (Göztepe)
Kırmızı kart: Kürşad Sürmeli (dk. 47) (Altınordu)
Sarı kartlar: Yasin Öztekin (Göztepe), Ahmet İlhan Özek (Altınordu)