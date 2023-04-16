Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 33. hafta maçında Göztepe evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Palmer'in ortasında kaleci Harun topu elinden sektirdi. Pozisyonu takip eden Mamah'ın şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
12. dakikada Kvasina'nın pasında Mamah kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
20. dakikada Palmer'in kullandığı serbest vuruşta Atınç kafayla meşin yuvarlağı kale önüne indirdi. Kvasina gelen topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
51. dakikada Recep'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farklı dışarı gitti.
78. dakikada ceza sahası dışında topu alan Olivier Thill, kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
Göztepe: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, İsmail Köybaşı (Yunus Emre Gedik dk. 89 ?), Dino Arslanagic, Tarık Çamdal (Uğur Kaan Yıldız dk. 70), Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi, Romal Palmer (Michee Ngalina dk. 59), Yalçın Kayan (Tuğbey Akgün dk. 89 ?), Obinna Mamah, Marko Kvasina
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, İzzet Furkan, Bayere Junior Loue, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Eyüpspor: Harun Tekin, Uğur Demirok, Claro, Cenk Ahmet Alkılıç (Murat Uçar dk. 62), Ömer Bayram, Taşkın İlter (Alpaslan Öztürk dk. 83 ?), Melih Kabasakal (Olivier Thill dk. 46), Halil Akbunar (Pa Dibba dk. 46), Recep Niyaz, Del Valle (Mustafa Pektemek dk. 56), Umut Bulut
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Berkan Emir, Engin Can Aksoy, İbrahim Akdağ, Sarper Çağlar
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Marko Kvasina (dk. 20) (Göztepe)
Sarı kartlar: Marko Mihojevic, Dino Arslanagic (Göztepe), Murat Uçar (Eyüpspor)