Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Manisa FK: 0

Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yı konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Yasin'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte Atınç topu indirdi ve Emir vole vurdu ancak top az farkla auta gitti.

31. dakikada Yasin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta seken topu Kvasina kaleye gönderdi. Direkten dönen topa sahip olan Palmer'ın şutuna direk bir kez daha izin vermedi. Dönen topa gelişine vuran Tjanic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

58. dakikada Gakpa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ayberk arka direkte kafa vurdu ancak top üst direkten geri geldi.

77. dakikada Palmer'ın soldan ortaladığı top savunmada Ayberk'e çarparak kaleye yöneldi ancak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Tarık Çamdal, Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Atınç Nukan, Yalçın Kayan (Tuğbey Akgün dk. 85 ?), Romal Palmer, Yasin Öztekin (Isaac Atanga dk. 76), David Tijanic, Marko Kvasina (Ali Akman dk. 57)

Yedekler: Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız, Lukas Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Efe Saçıkara, Furkan Malak, Marko Mihojevic

Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu

Manisa FK: Birkan Tetik, Edgar Prib (Arda Çolak dk. 86 ?), Alioune Ba, Batuhan Kör, Demba Diallo, Mehmet Uysal (Selim Ilgaz dk. 59), Yannick Stark (Marvin Gakpa dk. 46), Burak Altıparmak, Taha Şahin, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu

Yedekler: Ömer Kahveci, Anıl Koç, Mert Kuyucu, Fırat Sarı, Oktay Gürdal, David Domgjonas, Kadir Yurdakul

Teknik Direktör: Levent Eriş

Gol: David Tijanic (dk. 31) (Göztepe)

Sarı kart: Burak Altıparmak (Manisa FK)