Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Pendikspor: 1

Lig'in 26. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Regattin'in sağ kenardan ortasında Kappel'in kafa vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi.

14. dakikada Palmer'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ngalina'nın şutu sağ direğin yakınından dışarı çıktı.

17. dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Kvasina gelişine vurdu ve top rakibinin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kvasina'nın şutunu kaleci Burak kurtardı.

24. dakikada İsmail Köybaşı, kazandığı topu Ngalina'ya aktardı ve kaleciyle baş başa kalan Ngalina, şutunu çekti ve top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Osman Özköylü'nün saha kenarında yaptığı hareket üzerine İsmail Köybaşı tepki gösterdi ve yedek kulübeleri birbirine girdi. Karşılaşmanın hakemi yaşanan gerilimin ardından Osman Özköylü ve Ekrem Dağ'a kırmızı kart çıkardı.

45+3. dakikada Atınç'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Ngalina'nın kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Burak topu kontrol etti.

54. dakikada Mamah'ın ara pasında kaleciyle birebir kalan Ngalina, şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada sağdan driplingle ceza sahasına giren İsmail Köybaşı'nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

90. dakikada sağ kanattan gelen ortayı Thuram ceza sahası içinde kontrol etti. Kaleye döner dönmez şutunu çekti ve skoru eşitleyen golü kaydetti. 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Lütfü Aydın, Özcan Sultanoğlu

Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Erhan Gottwalt dk. 86 ?), Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Kenneth Obinna Mamah, Yalçın Kayan (Hikmet Çiftçi dk. 82 ?), Romal Palmer, Marko Kvasina, Michee Ngalina (Bayere Junior Loue dk. 62)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yunus Emre Gedik, Uğur Kaan Yıldız, Aliou Traore, Ajdin Hasic, Emirhan Delibaş, Ali Akman

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Samet Asatekin dk. 45), Erhan Kara, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Gökcan Kaya dk. 61), Ahmed Ildız (Aias Aosman dk. 61), Adrien Regattin, Mesut Özdemir (Görkem Bitin dk. 85 ?), Leandro Kappel, Thuram, Oğulcan Çağlayan (Berkay Sülüngöz dk. 62)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Ali Yıldız, Atakan Müjde, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Michee Ngalina (dk. 54) (Göztepe), Thuram (dk. 90) Pendikspor

Kırmızı kartlar: Osman Özköylü (dk. 35) (Pendikspor), Ekrem Dağ (dk. 35) (Göztepe)

Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Göztepe), Mesut Özdemir, Aias Aosman , Leandro Kappel, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)