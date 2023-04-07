Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 31. hafta maçında Samsunspor'u konuk eden Göztepe, rakibini tek golle mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada İsmail'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, iyi yükselen Emir topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla Emir'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
21. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında bulunan Laura, topu Cihan'a indirdi. Cihan, kale önündeki uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
40. dakikada Traore, pasını sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Obinna'ya verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Obinna, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Szumski, gole izin vermedi.
51. dakikada Yalçın'ın kendi yarı sahasının ortasından attığı uzun topa hareketlenen Obinna, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Obinna, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
56. dakikada Tanque ceza sahası içinde topu kale önüne gönderdi. Kaleye paralel giden topa Laura ve Soner Aydoğdu dokunamadı.
81. dakikada sol kanattan Laura'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fofona'nın şutu üstten az farkla auta gitti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır
Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya (Erhan Gottwalt dk. 46), İsmail Köybaşı, Dino Arslanagic, Tarık Çamdal, Atınç Nukan, Aliou Traore (Michee Ngalina dk. 71), Romal Palmer, Yalçın Kayan (Hikmet Çiftçi dk. 85 ?), Obinna Mamah, Marko Kvasina
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yunus Emre Gedik, Uğur Kaan Yıldız, Yasin Öztekin, Tuğbey Akgün, Ajdin Hasic, Ali Akman
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Samsunspor: Jakub Szumski, Ali Ülgen (Moryke Fofana dk. 78), Zeki Yavru, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Cihan Kahraman (Emre Gültekin dk. 46), Soner Aydoğdu (Emre Demir dk. 78), Youssef Bennasser (Osman Çelik dk. 64), Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Douglas Tanque (Tomane dk. 64)
Yedekler: Aykut Özer, Mücahit Albayrak, Ali Kaan Güneren, Ahmet Sagat, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Obinna Mamah (dk. 51) (Göztepe)
Sarı kartlar: Aliou Traore, Romal Palmer (Göztepe), Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu (Samsunspor)