Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 2 - Ankara Keçirengücü: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Muharrem Cinan'ın soldan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Rashad Muhammed'in volesinde top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
37. dakikada topla beraber ceza sahasına giren Yasin Öztekin, Erhan Kartal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
60. dakikada Bekir Karadeniz'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibrahim Olawoyin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
76. dakikada Jordan Palmer'in pasında sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, topla kale önüne kadar ilerledi. Şut açısı daralan Yasin Öztekin'in şutu yan ağlarda kaldı.
77. dakikada Kenneth Obinna Mamah'ın pasında topla buluşan Jordan Palmer, kalecinin sağından topu ağlara yolladı. 2-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Yunus Emre Gedik (Tarık Çamdal dk. 11 (Erhan Gottwalt dk. 90+1 ?), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Atınç Nukan, Yalçın Kayan (Jordan Palmer dk. 63), Kenneth Obinna Mamah, Yasin Öztekin, David Tijanic, Ali Akman (Marko Kvasina dk. 46)
Yedekler: Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız, Emre Çolak, Marko Mihojevic, Isaac Atanga, Ajdin Hasic
Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Haşim Sarman, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Jurgen Bardhi (Ali Babaei dk. 81 ?), Bekir Karadeniz, Rashad Muhammed, Ibrahim Olawoyin, Melih İnan (Bekim Balaj dk. 62)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Uerdi Mara, Muhammed Emin Sarıkaya, Moustapha Camara, Aykut Çeviker
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Rashad Muhammed (dk. 24) (Ankara Keçiörengücü), Yasin Öztekin (dk. 39 pen.), Jordan Palmer (dk. 77) (Göztepe)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Marko Kvasina, Tarık Çamdal (Göztepe), Melih İnan, Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü)