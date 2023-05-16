Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 3 - Çaykur Rizespor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 37. hafta maçında Göztepe evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Kvasina, kazandığı topla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu kaleyi görür görmez şutunu attı fakat kaleci gole izin vermedi.
19. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç kafa vuruşunu yaptı ve kalecinin sektirdiği topa Emir arka direkte dokununca takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
24. dakikada Tarık Çamdal'ın sağ kenardan açtığı ortaya İsmail Köybaşı gelişine vurdu ve takımının ikinci golünü attı. 2-0
43. dakikada Benhur, Göztepe kalesini görür görmez orta şut karışımı vuruşunu yapınca Mary savunmacıların arasında topa dokunda ve farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
45+6 Mamah'ın orta şut karışımı gönderdiği top üst direkten döndü ve Kvasina'nın önüne düştü. Kvasina, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı yolladı.
58. dakikada İsmail Köybaşı, Kvasina'nın pasında sol çaprazdan ayağının üstüyle şutunu çekti ve farkı tekrar ikiye çıkaran golü attı. 3-1
84. dakikada Mamah, rakibinin yüzüne yaptığı müdehaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
86. dakikada Alberk Koç, ceza sahasının yayından kullandığı frikikte farkı bire indiren golü kaydetti. 3-2
90+10. dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR uyarısı sonrası iptal olurken, hakem Suat Arslanboğa pozisyon öncesi penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Koray, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, Nurettin Dinçer Demir
Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Uğur Kaan Yıldız dk. 79), Emir Ortakaya, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, İsmail Köybaşı, Romal Palmer (Hikmet Çiftçi dk. 79), Obinna Mamah, Marko Kvasina, Michee Ngalina (Aliou Traore dk. 64)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Öztekin, Ajdin Hasic, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Bayere Junior Loue, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Oğuz Ceylan (Mithat Pala dk. 62) Sinan Osmanoğlu, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu (Alberk Koç dk. 62), Benhur Keser, Alper Potuk, Amilton, Ogün Özçiçek, Ibrahim Olawoyin (Osman Haqi dk. 72), John Mary (Kubilay Kanatsızkuş dk. 62)
Yedekler: Tarık Çetin, Koray Altınay, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eren Emre, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Emir Ortakaya (dk. 19), İsmail Köybaşı (dk. 24 ve 58) (Göztepe), Mary (dk. 43), Alberk Koç (dk. 86), Koray Altınay (dk. 90+10 pen.) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Obinna Mamah (dk. 84) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Alberk Koç, Bahadır Öztürk, Zafer Görgen (Çaykur Rizespor), Michee Ngalina, Marko Kvasina, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Romal Palmer (Göztepe)