Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 - Bandırmaspor: 1

Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada orta alandan gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Keny, ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Doğancan'a pas verdi. Doğancan bekletmeden sağ ayağıyla vuruş yapsa da kaleci Batuhan topun sahibi oldu.

11. dakikada sol kanattan yüklenen Bandırmaspor'da, Landel'in pasıyla topla buluşan Caner, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu attı, meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.

26. dakikada sol kanatta atak yapan Bandırmaspor'da, Doğancan'ın pasıyla birlikte savunma arkasına sızan Guido, uzak köşeye vurdu ancak top direk dibinden oyun alanını terk etti.

68. dakikada Menemenspor ceza sahası içerisinde gerçekleşen pozisyonda Doğancan'ın attığı şutta kaleci Batuhan topa müdahale ederek golü önledi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan topu önünde bulan Caner, kaleye bir kez daha şut gönderdi ancak kaleci Batuhan bu topu da çıkardı.

74. dakikada orta alandan yüklenen Bandırmaspor'da Kenny, yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahası yayı üzerinde Doğancan'a pas verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğancan, topu sağına çekerek kaleye gönderdiği şutta golü atmayı başardı. 0-1

84. dakikada sağ taraftan Abdullah Aydın ile serbest vuruş kullanan Menemenspor'da, ceza sahasına yapılan ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Ahmet Sagat, topu filelere gönderdi. 1-1

90+3. dakikada orta yuvarlakta gerçekleşen pozisyonda Allyson'u düşüren Ba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Emrah Ünal

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan, Oğuzhan, Mazlum, Emre Adıgüzel, Ba, Cem, Emir (Abdullah Aydın dk. 73), Toni, Batuhan Kırdaroğlu (Muhammed dk. 79), Ahmet Sagat (Ahmet Aslan dk. 90+4 ?)

Yedekler: Murat, Barwuah, Berkan, Emre Özer, Tahir, Kerem, Enes,

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Allyson, Lokman, Caner, Mehmet, Kerim (Akabuze dk. 85 ?), Landel, Guido (Pucko dk. 71), Doğancan, Keny

Yedekler: Hüseyin, Alpay, Berke, Abdullah Balıkçı, Bilal, Levent, Süleyman

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Doğancan (dk. 74) (Bandırmaspor), Ahmet Sagat (dk. 84) (Menemenspor)

Kırmızı Kart: Ba (dk. 90+3) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Cem, Oğuzhan (Menemenspor), Guido, Lokman (Bandırmaspor)