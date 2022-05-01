Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında, Abdullah'ın pasında topla buluşan Ahmet Sagat, Diack'ı geçerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Menemenspor'da, Sinan'ın ortasına yükselen Toni'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
53. dakikada orta alandan yüklenen Tuzlaspor'da Harris'in pasında topla buluşan Ezeh, topa yerden vurarak sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
74. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da, Sabbah sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı ancak kaleci Emre Koyuncu gole izin vermedi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Turgut, Suat Güz
Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan, Oğuzhan Çapar, Ömer, Emre Adıgüzel (Sabbah dk. 46), Cisse, Kerem (Anıl dk. 90+1 ?), Abdullah Aydın, Toni (Enes dk. 89 ?), Himmet (Kehinde dk. 75), Ahmet Sagat
Yedekler: Murat, İsmail, Ahmet Aslan, Cem, Emre Özer, Abdullah Karataş
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan, İsmail, Posmac, Ferhat, Diack, Rotman, Çekdar (Sedat dk. 67), Harris (Bardhi dk. 85 ?), Ahmet Yazar (Gökhan dk. 90,+4 ?), Ezeh
Yedekler: Angeler, Fatih, Seymen, Safa, Hurşit, Kulakov, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Goller: Ahmet Sagat (dk. 8) (Menemenspor), Ezeh (dk. 53) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Toni, Sinan, Abdullah Aydın (Menemenspor), İsmail, Rotman (Tuzlaspor)