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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında, Abdullah'ın pasında topla buluşan Ahmet Sagat, Diack'ı geçerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0


25. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Menemenspor'da, Sinan'ın ortasına yükselen Toni'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


53. dakikada orta alandan yüklenen Tuzlaspor'da Harris'in pasında topla buluşan Ezeh, topa yerden vurarak sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


74. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da, Sabbah sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı ancak kaleci Emre Koyuncu gole izin vermedi.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Turgut, Suat Güz


Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan, Oğuzhan Çapar, Ömer, Emre Adıgüzel (Sabbah dk. 46), Cisse, Kerem (Anıl dk. 90+1 ?), Abdullah Aydın, Toni (Enes dk. 89 ?), Himmet (Kehinde dk. 75), Ahmet Sagat


Yedekler: Murat, İsmail, Ahmet Aslan, Cem, Emre Özer, Abdullah Karataş


Teknik Direktör: Recep Yazıcı


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan, İsmail, Posmac, Ferhat, Diack, Rotman, Çekdar (Sedat dk. 67), Harris (Bardhi dk. 85 ?), Ahmet Yazar (Gökhan dk. 90,+4 ?), Ezeh


Yedekler: Angeler, Fatih, Seymen, Safa, Hurşit, Kulakov, Mustafa


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Ahmet Sagat (dk. 8) (Menemenspor), Ezeh (dk. 53) (Tuzlaspor)


Sarı Kartlar: Toni, Sinan, Abdullah Aydın (Menemenspor), İsmail, Rotman (Tuzlaspor)

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