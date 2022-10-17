Spor Toto 1. Lig'de en az gol atan takım Göztepe

Lig'in ilk 9 haftasında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Hücum oyununda etkisiz bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 4 golle ligin en az gol atan takımı oldu.

Spor Toto 1. Lig'de sezona deplasmanda aldığı 1-0'lık Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, ilk 9 haftası geride kalan sezonda beklentileri karşılayamadı. 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet (1 hafta BAY geçildi) ile 8 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.

15 günlük çalışma meyve vermedi

Üst üste başarısız sonuçlar alan Göztepe'de ilk 5 hafta sonunda Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılırken, yaklaşık 3 hafta önce Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Başantrenör Ekrem Dağ ve Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic'ten oluşan yeni bir teknik ekip göreve başlamıştı. Göreve gelen yeni teknik ekip ayağının tozuyla Pendikspor deplasmanına çıkarken maçta 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. 8. haftayı BAY geçen Göztepe'de yeni teknik ekip, 9. haftada oynanacak Tuzlaspor maçı için 15 gün boyunca hazırlanma fırsatı bulmuştu. Ancak dün alınan 2-0'lık Tuzlaspor yenilgisi ve ortaya konulan etkisiz futbol Göztepe taraftarının beklentisini boşa çıkardı.

Ligin en az gol atan takımı

Savunma yönünde ligin en az gol yiyen 7 takımından biri olan İzmir temsilcisi, hücum anlamında ise tam tersi bir performans sergiledi. Oynadığı 8 lig maçında rakip kalelere toplamda 93 şut yollayan Göztepe, bu şutların 32'sinde isabet bulurken, yalnızca 4 gol kaydedebildi. Söz konusu gollerden 2'sini Yasin Öztekin, 1'ini Hüsamettin Yener ve 1'ini de Kenneth Obinna Mamah kaydederken, sarı-kırmızılılar hücum oyuncularından beklediği performansı alamadı.