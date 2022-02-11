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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


10. dakikada Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor'da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo'nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


14. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel'i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.


17. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Altay: Lis, Tolga, Eric, Murat, Özgür, Thaciano, Zeki, Rodriguez, Kappel, Kazımcan, Deniz Kadah


Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun, Bamba, Poko, Paixao, Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim, Cebrail


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Ponck, Cemali, Baiano, Fernandes, Boldrin, Yusuf, Bolasie, Pohjanpalo


Yedekler: Zafer, Cisse, Alper, Boyd, Kubilay, Dabo, Eren Albayrak, Deniz Hümmet, Emirhan, Gökhan


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kart: Selim (Çaykur Rizespor)

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