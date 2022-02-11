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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında, Zeki'nin pasıyla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Kappel, topu arka direğe havalandırdı. Topa gelişine bir ayak içi vuruş yapan Kazımcan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamından savunma topu uzaklaştırdı.


63. dakikada Altay ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyona Gedson, Deniz Kadah ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek pozisyonu inceledi ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.


71. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Özgür'ün ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Kappel'in şutunda kaleci Tarık topu güçlükle kurtardı.


74. dakikada Altay savunmasından seken topu takip ederek savunma arkasına sarkan Yusuf, topu sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


86. dakikada sol kanattan yüklenen Çaykur Rizespor'da, Yusuf'un ortasında Boyd'un kafayla indirdiği yere topla savunma arkasına sarkan Pojhanpalo, vole vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Altay: Lis, Tolga (Cebrail dk. 81 ?), Eric, Murat, Özgür (Bamba dk. 81 ?), Thaciano, Zeki (Ceyhun dk. 81 ?), Rodriguez (Poko dk. 69), Kappel (Paixao dk. 77), Kazımcan, Deniz Kadah


Yedekler: Cihan, Naderi, Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen (Gökhan dk. 58), Selim, Ponck, Cemali, Baiano, Gedson, Boldrin (Boyd dk. 81 ?), Yusuf, Bolasie (Kubilay dk. 81 ?), Pohjanpalo (Cisse dk. 90+3 ?)


Yedekler: Zafer, Alper, Dabo, Eren Albayrak, Deniz Hümmet, Emirhan


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kartlar: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor), Murat, Deniz Kadah, Eric (Altay)

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