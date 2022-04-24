Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in son anda dokunduğu top kornere gitti.
42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Altay: Lis, Björkander, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Thaciano, Andre Poko, Khaly Thiam, Ahmed Rayyan, Kazımcan Karataş
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Evrim Özenç, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Serge Aka, Pinares, Kappel, Nurettin Küçükdeniz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis
Yedekler: İsmail Çipe, Ignacio Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 8) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Andre Poko, Martin Rodriguez (Altay)