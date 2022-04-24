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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0


20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in son anda dokunduğu top kornere gitti.


42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan


Altay: Lis, Björkander, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Thaciano, Andre Poko, Khaly Thiam, Ahmed Rayyan, Kazımcan Karataş


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Evrim Özenç, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Serge Aka, Pinares, Kappel, Nurettin Küçükdeniz


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis


Yedekler: İsmail Çipe, Ignacio Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 8) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Andre Poko, Martin Rodriguez (Altay)

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