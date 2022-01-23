İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İH Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin ceza yayına yerden çıkardığı topa gelişine vuran Endri'nin pozisyonunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


3. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Pinares, kaleye aşırtma şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.


31. dakikada Konyasporlu Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye vurdu. Kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.


43. dakikada ceza sahası yayı önünden serbest vuruş kullanan Altay'da, Pinares'in şutu kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Rayan, şut atmak istese de savunma engel oldu.


45+4. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Bytyqi'nin vuruşu savunmadan döndü. Sol direk önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Hassan'ın şutunu ise kaleci Lis kornere çeldi.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Abdukerim Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok


Altay: Lis, Tolga, Murat, Eric, Naderi, Ceyhun, Zeki, Pinares, Kappel, Rodriguez, Rayan


Yedekler: Cihan, Bamba, Cem, Paixao, Kazımcan, Tugay, Thiam, Eren, Deniz, Özgür


Teknik Direktör: Mert Nobre


Konyaspor: Sehic, Barış, Adil(Musa dk.29), Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri, Michalak, Bytyqi, Hassan


Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Oğulcan, Mpoku, Hüseyin, Ahmet, Mehmet


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı kartlar: Pinares, Ceyhun (Altay)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.