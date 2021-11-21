Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Poko'nun uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Rayan, şutunda golü buldu. 1-1
55. dakikada sağ kanattan Vargas ile köşe vuruşu kullanan Adana Demirspor'da ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Assombalonga meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
60. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor'da Stambouli'nin ara pasıyla hareketlenen Akintola, ceza sahası dışından attığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Caner Özaral, Ergin Gözütok
Altay: Lis, Tolga, Thiam, Murat, Aka (Rayan dk. 46), Poko, Thaciano (Kazımcan dk. 89 ?), Cebrail, Pinares, Kappel (Paixao dk. 84 ?), Bamba
Yedekler: Cihan, Zeki, Rodriguez, İbrahim, Cem, Özgür, Erhan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Simon, Rassoul, Sinan, Stambouli (Gökhan dk. 89 ?), Vargas (Bjarnason dk. 68), Yunus (Semih dk. 84 ?), Akintola (Metehan dk. 84 ?), Assombalonga (Balotelli dk. 69)
Yedekler: Ferhat, Tayyip, Kaan, Ezeh, Tarık
Teknik Direktör: Vicenzo Montella
Goller: Yunus (dk. 19), Assombalonga (dk. 55), Akintola (dk. 60) (Adana Demirspor), Rayan (dk. 48) (Altay)
Sarı kartlar: Samet, Balotelli (Adana Demirspor)