Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rayan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki, kaleciyi çalımlayarak şutunu gönderdi. Antalyaspor savunması topu çizgi üzerinden çıkardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz, içeriye kat ederek topu ceza sahasındaki Wright ile buluşturdu. Bu oyuncu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

73. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında topa hareketlenen Kappel, Ghacha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

74. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Rayan, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

79. dakikada sağ kanattan yüklenen Antalyaspor'da, Bünyamin'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gökdeniz, müsait pozisyonda kaleye şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

87. dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Ghacha, yay üzerinden ceza sahası içinde bekleyen Fernando'ya pasını verdi. Müsait durumda topa vuran Fernando'nun şutu savunmaya çarparak kale direğinin hemen yanından kornere çıktı.

89. dakikada sol taraftan Rodriguez'le köşe vuruşu kullanan Altay'da, kale önünde seken topa dokunan Bamba'nın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür (Kappel dk. 69), Thaciano(Ceyhun dk. 46, Thiam dk. 90+4 ?), Zeki (Eren dk. 89 ?), Pinares (Kazımcan dk. 69), Rayan, Rodriguez, Bamba

Yedekler: Cihan, Naderi, Eric, Aka, Tolga, Thiam

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Hakan (Fredy dk. 65), Fernando, Adriano (Mustafa dk. 85 ?), Ndao (Gökdeniz dk. 65), Sinan (Ghacha dk. 60), Wright (Veysel dk. 85 ?)

Yedekler: Ataberk, Floranus, Bahadır, Nuri, Milosevic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Adriano (dk. 25) Wright (dk. 70) (Antalyaspor), Rayan (dk. 74 pen.) (Altay)

Sarı Kartlar: Sinan, Ndao (Antalyaspor), Thaciano, İbrahim, Özgür, Murat, Rayan (Altay)