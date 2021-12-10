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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


21. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Kappel'in pasıyla topla buluşan Pinares, yaklaşık 25 metreden topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direğin alt kısmına çarparak ağlarla buluştu. 1-0


38. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Hatayspor'da, Fatih arka direkte topu kafayla çevirdi, kale önünde bulunan Diouf, vole vuruşuyla sol üst köşeden topu ağlarla gönderdi. 1-1



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Mete Kalkavan, Salih Mazlum, Furkan Ürün


Altay: Lis, Tolga, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Ceyhun, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba


Yedekler: Cihan, Aka, Rayan, Thaciano, Cem, Paixao, Eren, Deniz, Özgür, Erhan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Sackey, Ribeiro, Saint-Louis, Adekugbe, Kamara, Diouf


Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak Çamoğlu, Saba, Muhammed, El Kaabi, Eren Fansa, Engin, Bertuğ


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Pinares (dk. 21) (Altay)


Sarı Kartlar: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay), Kamara, Sackey (Hatayspor)

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