Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
21. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Kappel'in pasıyla topla buluşan Pinares, yaklaşık 25 metreden topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direğin alt kısmına çarparak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Hatayspor'da, Fatih arka direkte topu kafayla çevirdi, kale önünde bulunan Diouf, vole vuruşuyla sol üst köşeden topu ağlarla gönderdi. 1-1
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Salih Mazlum, Furkan Ürün
Altay: Lis, Tolga, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Ceyhun, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba
Yedekler: Cihan, Aka, Rayan, Thaciano, Cem, Paixao, Eren, Deniz, Özgür, Erhan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Sackey, Ribeiro, Saint-Louis, Adekugbe, Kamara, Diouf
Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak Çamoğlu, Saba, Muhammed, El Kaabi, Eren Fansa, Engin, Bertuğ
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Pinares (dk. 21) (Altay)
Sarı Kartlar: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay), Kamara, Sackey (Hatayspor)