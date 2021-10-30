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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada gelişen Altay atağında Rayan'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.


17. dakikada sol kanattan atak yapan Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top yandan oyun alanını terk etti.


38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


44. dakikada baskıyla top kapan Altay'da, Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım


Altay: Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim, Bjönkander, Poko, Ceyhun, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan


Yedekler: Cihan, Aka, Zeki, Thaciano, Cem, Paixao, Kazımcan, Deniz, Özgür, Erhan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Azubuike, Kayode, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Cofie, Sefa, Camara, Kerem, Ulvestad, Ziya, Özkan, Ahmet, James


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay)

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