Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u konuk eden Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
48. dakikada Martin Rodriguez'in pasında, ceza yayı önünde topa gelişine vuran Kappel'in şutu az farka auta gitti.
60. dakikada kornerden gelen topu Cebrail ceza sahası içinde yolladı. Kale önünde topla buluşan Kappel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
72. dakikada Poko'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci gole izin vermedi.
87. dakikada Martin Rodriguez'in soldan ortasında topa gelişine vuran Thaciano'nun şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Altay: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım (Nurettin Küçükdeniz dk. 83 ?), Martin Rodriguez, Thaciano, Andre Poko, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Ahmed Rayyan (Erdem Özcan dk. 60), Kazımcan Karataş (Eren Erdoğan dk. 59)
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru (Hayrullah Bilazer dk. 71), Alexis Perez, Emre Taşdemir (Serginho dk. 62), Hamidou Traore, Fousseni Diabate, Muhammed Gümüşkaya (Aziz Behich dk. 62), Chiquinho, Flavio, Sergen Piçinciol, Umut Nayir
Yedekler: Göktan Cörüt, Okan Kocuk, Fatih Yılmaz, Gökdeniz Karadeniz, Furkan Kütük, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Umut Nayir (dk. 28) (Giresunspor), Leandro Kappel (dk. 60) (Altay)
Sarı kartlar: Alexis Perez, Emre Taşdemir, Sergen Piçinciol, Aziz Behich (Giresunspor)