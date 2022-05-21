Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Altay, Kasımpaşa’yı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada soldan kullanılan uzun taç atışında kale önünde topu kontrol eden Poko, pasını Ceyhun'a vermek istedi ancak defans tehlikeyi önledi.
31. dakikada Martin Rodriguez'in soldan kullandığı kornerde top direğe çarparak auta gitti.
35. dakikada ceza yayının sol çaprazından Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada Valentin Eysseric ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
45+1. dakikada Ceyhun'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde kafa vuran İbrahim Öztürk, topu kaleye gönderdi. 1-2
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
Altay: Cihan Topaloğlu, Eren Erdoğan, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez, Thaciano, Andre Poko, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Kazımcan Karataş
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Ozan Evrim Özenç, Onur Efe, Tugay Gündem, Nurettin Küçükdeniz, Erdem Özcan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Jeffrey Bruma, Mehmet Feyzi Yıldırım, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Doğucan Haspolat, Harun Akaydın, Umut Bozok, Jackson Muleka, Mamadou Fall
Yedekler: Yunus Emre Şentürk, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Michal Travnik, Rayane Aabid, Tunay Torun, Awer Mabil, Ahmet Engin, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Valentin Eysseric (dk. 35), Umut Bozok (dk. 42) (Kasımpaşa), İbrahim Öztürk (dk. 45+1) (Altay)