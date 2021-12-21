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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius, plase vuruşla topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1


54. dakikada orta alandan atak yapan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün savunma arkasına attığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Djaniny, kalecinin üzerinden aşırtma vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


59. dakikada ceza sahası yayının solunda savunmadan topu kapan Poko, bekletmeden kaleye vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.


76. dakikada orta alandan rakibinden topu kapan Kappel, yaklaşık 50 metre top sürerek ceza sahasına girdi, topu sağına çekip şut atan Kappel'in pozisyonunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.


80. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da ceza sahası içerisinde Poko'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bamba, şutunu attı ancak kaleci Uğurcan topu kurtardı.


88. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Koita'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, yerden vuruşla kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz


Altay: Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Poko, Zeki, Pinares (Paixao dk. 90+1 ?), Kappel, Rodriguez (Rayan dk. 90+1 ?), Bamba


Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Thaciano, Kazımcan, Eren, Deniz, Özgür


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar (Hüseyin dk. 85 ?), Denswill, Trondsen (Koita dk. 79), Siopis (Bakasetas dk. 46), Berat (Dorukhan dk. 46), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Ahmetcan dk. 90+2 ?), Djaniny, Cornelius


Yedekler: Arda, Yusuf, Yunus, Abdulkadir Parmak, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Cebrail (dk. 33) (Altay), Cornelius (dk. 51 ve 88) (Trabzsonspor)


Sarı Kartlar: Djaniny, Hamsik, Bakasetas (Trabzonspor), Poko, Pinares, Naderi (Altay)

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