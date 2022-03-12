Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
57. dakikada korner kazanan Altay'da Rodriguez, köşe vuruşunda Kappel ile paslaştı. Yeniden topla buluşan Rodriguez'in ortasında kafa vuruşu yapan Paixao'nun şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına verdiği pasta topla buluşan Tetteh'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Erkan Özdamar, VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve gol iptal edildi.
67. dakikada Yeni Malatyasapor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Chouiar'ın sert vuruşunu kaleci Lis son anda köşeye uzanarak kurtardı.
75. dakikada defans hattında paslaşırken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın hatasında Altay'da topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içinde uygun pozisyondan yararlanamadı. Top kale direğinin yanından auta çıktı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat, Kazımcan Karataş, Thaciano, Poko, Pinares (Rayan dk. 76), Kappel (Bamba dk. 79), Rodriguez (Ceyhun dk. 90+2 ?), Paixao (Zeki dk. 76)
Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi (Tetteh dk. 53), Hafes, Nshirimana (Donsah dk. 44), Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Chouiar, Kenan (Barış dk. 53) (Mert dk. 89 ?)
Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Atakan, Muhammed
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Paixao (dk. 44) (Altay)
Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike, Hafez, Barış (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Pinares, Murat Akça, Rayan (Altay)