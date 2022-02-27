Spor Toto Süper Lig: Altay: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Altay, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
10. dakikada Rodriguez ile sol taraftan korner kullanan Altay'da, savunmayı aşan topa arka direk önünde dokunan Thaciano, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
15. dakikada Altay ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Furkan'ın ortasında Pinares topa elle müdahale etti. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.
18. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Maxim, yerden plase vuruşla kalenin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1
22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Rodriguez, çizgiye inerek topu kale önünde çevirdi. Kale önünde bulunan Doğan Erdoğan ters bir dokunuş yaparak, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı. 2-1
26. dakikada orta alandan gelişen Furkan'ın savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim, kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
42. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Rodriguez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah, sol çaprazda bekleyen Pinares'i gördü. Topu alan Pinares, direkt kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Altay: Lis, Cebrail, Murat, Eric, Naderi, Poko, Thaciano, Pinares, Kappel, Rodriguez, Deniz
Yedekler: Cihan, Rayan, Ceyhun, Eren, Zeki, İbrahim, Bamba, Kazımcan, Tolga, Paixao
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Toşça, Oğuz, Furkan, Doğan, Merkel, Sagal, Figureido, Maxim
Yedekler: Ekrem, Burak, Muhammet, Ertuğrul, Olkowski, Messaoudi, Recep, Börven, Vetrih, Bahadır
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Thaciano (dk. 10), Doğan (dk. 22 k.k.) (Altay), Maxim (dk. 18 pen. ve dk. 26) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Toşça (Gaziantep FK)